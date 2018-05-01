Россельхознадзор разрешил ввоз турецких томатов без ограничений по предприятиям 

С 1 мая в Россию разрешен ввоз турецких помидоров из мест производства, свободных от томатной моли. Тем не менее, в пунктах пропуска плоды будут проходить карантинный фитосанитарный контроль, сообщила газета «Известия».
Сообщается, что поставки не превысят пределы квот в объеме 50 тысяч тонн, веденной для поддержки отечественных производителей.
Сообщается, что ввоз турецких помидоров был разрешен с 1 ноября 2017 года. Ранее ведомство одобрило продукцию 20 турецких предприятий, несмотря на то, что уровень спроса на томаты из Турции остается низким.
В Минсельхозе РФ полагают, что отрицательная динамика наблюдается благодаря качественному импортозамещению.
Запрет на поставки помидоров и другой сельхозпродукции из Турции был введен с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский
Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.
В Россельхознадзоре заподозрили Армению в реэкспорте турецких помидоров. Теперь ведомство инициирует проверку армянских предприятий. Об этом сообщил сайт федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.