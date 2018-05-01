Россельхознадзор разрешил ввоз турецких томатов без ограничений по предприятиям

С 1 мая в Россию разрешен ввоз турецких помидоров из мест производства, свободных от томатной моли. Тем не менее, в пунктах пропуска плоды будут проходить карантинный фитосанитарный контроль, сообщила газета «Известия»

Сообщается, что поставки не превысят пределы квот в объеме 50 тысяч тонн, веденной для поддержки отечественных производителей.

Сообщается, что ввоз турецких помидоров был разрешен с 1 ноября 2017 года. Ранее ведомство одобрило продукцию 20 турецких предприятий, несмотря на то, что уровень спроса на томаты из Турции остается низким.

Минсельхозе РФ полагают, что отрицательная динамика наблюдается благодаря качественному импортозамещению.

Запрет на поставки помидоров и другой сельхозпродукции из Турции был введен с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский

Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.