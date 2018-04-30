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МИД Ирана назвал обвинения Нетаньяху «нелепым шоу»
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МИД Ирана назвал обвинения Нетаньяху «нелепым шоу» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА НАЗВАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ НЕТАНЬЯХУ, КОТОРЫЙ ОБВИНИЛ ТЕГЕРАН В НАРУШЕНИИ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ, «НЕЛЕПЫМ ШОУ»
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