Боевики обстреляли Хомс, есть жертвы

"Двадцать девятого апреля боевики незаконных вооруженных формирований с южной окраины населенного пункта Телль-Биса провинции Хомс два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Выпущено четыре ракеты. Погибло два и ранено 13 человек. Есть разрушения", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Риф Дамаск . Подразделения российской военной полиции продолжают выполнять задачи по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности мирных граждан в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна.