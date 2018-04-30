Как СССР помогал туркам построить новое государство

Начало 1920-х годов было судьбоносным не только для России , но и для Турции , которая строила новое государство на руинах Османской империи. Во многом благодаря помощи СССР Турция быстро превратилась в сильную и влиятельную европейскую державу.

Притирка отношений

Еще в недавнем прошлом Россия и Турция находились в состоянии казалось бы извечного противостояния, которое естественным образом продолжилось на полях Первой мировой войны. Но после революции Советская Россия и Турецкая Республика вступили на совершенно новый путь развития, находя точки соприкосновения.

Началом новых отношений стало подписание 16 марта 1921 года в Москве договора о дружбе и сотрудничестве, в котором также шла речь о разграничении геополитических интересов обеих стран, в частности, в Кавказском регионе, и закладывались основы для дальнейших взаимовыгодных соглашений.

Одновременно были обговорены условия помощи Турции в виде транша на 10 млн золотых рублей и поставок военных материалов.

Однако не успел еще поезд с делегатами прибыть в Анатолию, как уже налаживающиеся отношения грозили дать трещину. Турецкие войска не торопились отходить от Александрополя ( Гюмри ), расположение которого должны были покинуть по московским договоренностям.

Орджоникидзе пошел на решительный шаг и остановил поезд с турецкой делегацией, которая везла с собой первую часть помощи — 4 млн золотых рублей и груз боеприпасов. Только поле этого Анкара отвела свои войска из обозначенной зоны.

Укрепление связей

1920-е годы в целом отмечены постепенным укреплением отношений между СССР и Турцией. Вскоре после подписания Московского договора — в августе 1921 года руководство УССР с согласия правительства РСФСР принимает решение направить в Турцию в качестве чрезвычайного посла Михаила Фрунзе

Военная, дипломатическая и экономическая помощь турецкому правительству была усилена.

Назначение 5 января 1922 года на пост полпреда РСФСР в Турции Семена Аралова Ленин сопроводил такими словами: «Турки дерутся за свое национальное освобождение. Поэтому ЦК посылает вас туда, как знающего военное дело».

В период подготовки генерального наступления против частей Антанты (март-апрель 1922) по приглашению Ататюрка Аралов совместно с военным атташе Звонаревым и азербайджанским послом Абиловым посещает штабы двух турецких армий и тыловые военные учреждения.

Полпред также находится в расположении пехотных и кавалерийских дивизий. После митинга, посвященного годовщине национальной армии советская делегация раздала военным памятные подарки, которые украшала надпись на турецком языке: «Турецкому солдату от Красной Армии Советской России».

Соблюдая договоренности

Туапсе и Советский Союз, в соответствии с соглашением, в течение 1920-22 годов через Новороссийск Батуми в Турцию отправил 39 тыс. винтовок, 63 млн патронов, 327 пулеметов, 54 орудия, 147 тыс. снарядов и другое вооружение.

Также была переброшена военная техника, оставленная частями царской армии, в том числе два миноносца — «Живой» и «Жуткий».

Помощь не ограничивалась поставкой вооружения. Советское правительство помогло Анкаре в строительстве двух пороховых фабрик, поставив для них оборудование и сырье. Фрунзе выделил властям Трабзона 100 тыс. рублей для организации детского приюта, а Аралов предал турецкой армии 20 тыс. лир на приобретение походных типографий и киноустановок. В мае 1922 года был внесен последний взнос — 3,5 млн золотых рублей.

Внешнеполитическая поддержка

Запад явно не желал усиления новой Турции. В частности, были предприняты попытки образования на советско-турецкой границе государств Армянского и Курдского. Но активная военная помощь Турции со стороны РСФСР расстроила эти планы.

Лозаннская международная конференция по Турции, проходившая с ноября 1922 по июль 1923 года, привела к провозглашению Турции независимым государством, президентом которого стал Мустафа Ататюрк. Все иностранные войска были выведены с территории страны.

В ходе конференции Антанта оставила за собой проливы Турции. При подписании в 1936 году «Конвенции Монтрё», где СССР был уже полноправным участником, а Турция — весьма сильным государством, суверенитет над проливами турки вернули.