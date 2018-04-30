ООН сообщила об обострении ситуации в провинции Хомс в Сирии

ООН , 30 апреля. / ТАСС /. ООН получила сообщения о вооруженных столкновениях в нескольких районах на севере провинции Хомс Сирии , которые привели к жертвам среди мирных жителей, а также нанесли урон гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Наши гуманитарные коллеги в Сирии обеспокоены безопасностью и защитой десятков тысяч человек на фоне поступающей информации о столкновениях в нескольких районах на севере провинции Хомс. По поступающим сообщениям, боевые действия привели к гибели и ранениям людей, совершались нападения на гражданскую инфраструктуру. Вчера местные источники доложили, что в результате ударов были выведены из строя два госпиталя в районах Аз-Заафарани и Эр-Растан ", — сказал Дюжаррик . По его словам, к жертвам также привели обстрелы, осуществляемые с северной части провинции и из города Хомс.

От имени ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны, а также тех, кто имеет на них влияние, обеспечить безопасность мирных жителей и защитить гражданскую инфраструктуру, а также позволить оказать гуманитарную помощи населению.