Ещё
ООН сообщила об обострении ситуации в провинции Хомс в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН сообщила об обострении ситуации в провинции Хомс в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ООН, 30 апреля. /ТАСС/. ООН получила сообщения о вооруженных столкновениях в нескольких районах на севере провинции Хомс в Сирии, которые привели к жертвам среди мирных жителей, а также нанесли урон гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Наши гуманитарные коллеги в Сирии обеспокоены безопасностью и защитой десятков тысяч человек на фоне поступающей информации о столкновениях в нескольких районах на севере провинции Хомс. По поступающим сообщениям, боевые действия привели к гибели и ранениям людей, совершались нападения на гражданскую инфраструктуру. Вчера местные источники доложили, что в результате ударов были выведены из строя два госпиталя в районах Аз-Заафарани и Эр-Растан", — сказал Дюжаррик. По его словам, к жертвам также привели обстрелы, осуществляемые с северной части провинции и из города Хомс.
От имени ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны, а также тех, кто имеет на них влияние, обеспечить безопасность мирных жителей и защитить гражданскую инфраструктуру, а также позволить оказать гуманитарную помощи населению.
Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что российские наблюдатели за сутки зафиксировали в Сирии шесть нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс.
ТАСС: последние новости
СМИ: иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за принадлежность к ИГ Нетаньяху заявит о существенном развитии ситуации по ядерной сделке с Ираном Обстрелы в Хомсе унесли жизни двух человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии189
Грибаускайте пригрозили импичментом91
Порошенко прокомментировал поставку Javelin695
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке272
Стал известен гонорар экс-жены Джигарханяна за ток-шоу66
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение