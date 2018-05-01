Боевики покинут без боя последний оплот на севере Хомса, пишут СМИ

БЕЙРУТ , 1 мая — РИА Новости . Сирийское правительство при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР достигло соглашения с главарями радикальных группировок о выводе боевиков из поселений на севере провинции Хомс и юге Хамы, сообщает сирийское национальное агентство САНА

"По предварительным данным, достигнута договоренность о выводе террористов с севера провинции Хомс и юга провинции Хама", — пишет агентство.

Согласно договоренности, боевики должны сдать сирийской армии тяжелое и среднее вооружение не позднее чем через 48 часов с момента подписания соглашения.

В направлении Идлиба и Джараблус в течение трех дней должны уйти все террористы и члены их семей, которые не согласны на примирение. Те, кто решит остаться, сможет пройти процесс примирения и реабилитации для урегулирования их дел.

Радикальные группировки обязались передать все карты минных полей, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

"Согласно договоренности, все освобожденные районы должны перейти под контроль сирийской армии, после чего будут восстановлены все государственные структуры", — написано в сообщении агентства.

После освобождения поселений на севере Хомса и юге Хамы будет открыт безопасный проезд по государственной автотрассе Хомс-Хама, это произойдет впервые за шесть лет.