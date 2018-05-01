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Боевики покинут без боя последний оплот на севере Хомса, пишут СМИ
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Боевики покинут без боя последний оплот на севере Хомса, пишут СМИ 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БЕЙРУТ, 1 мая — РИА Новости. Сирийское правительство при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР достигло соглашения с главарями радикальных группировок о выводе боевиков из поселений на севере провинции Хомс и юге Хамы, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"По предварительным данным, достигнута договоренность о выводе террористов с севера провинции Хомс и юга провинции Хама", — пишет агентство.
Согласно договоренности, боевики должны сдать сирийской армии тяжелое и среднее вооружение не позднее чем через 48 часов с момента подписания соглашения.
В направлении Идлиба и Джараблус в течение трех дней должны уйти все террористы и члены их семей, которые не согласны на примирение. Те, кто решит остаться, сможет пройти процесс примирения и реабилитации для урегулирования их дел.
Радикальные группировки обязались передать все карты минных полей, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами.
"Согласно договоренности, все освобожденные районы должны перейти под контроль сирийской армии, после чего будут восстановлены все государственные структуры", — написано в сообщении агентства.
После освобождения поселений на севере Хомса и юге Хамы будет открыт безопасный проезд по государственной автотрассе Хомс-Хама, это произойдет впервые за шесть лет.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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