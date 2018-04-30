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Ядерная сделка с Ираном основана на лжи, заявил Нетаньяху
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Ядерная сделка с Ираном основана на лжи, заявил Нетаньяху 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
РИА НОВОСТИ. НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЯДЕРНАЯ СДЕЛКА С ИРАНОМ ОСНОВАНА НА ЛЖИ, ТАК КАК ТЕГЕРАН ПРИ ПОДПИСАНИИ НЕ РАСКРЫЛ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ СВОЕЙ ПРОГРАММЫ
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