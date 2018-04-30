Иордания опровергла сообщения об ударах по Сирии с территории королевства

ТАСС , 30 апреля. Никаких ударов по Сирии с территории Иордании не наносилось. Об этом, как сообщил информационный портал Ammon News, заявил в понедельник официальный представитель правительства королевства, госминистр информации Мухаммед аль-Мумани.

"Однозначно, сообщения, которые циркулируют в некоторых СМИ о якобы бомбардировке сирийских районов с территории королевства, не соответствуют действительности, — указал он. — Иордания сохраняет свою твердую позицию по поддержке усилий политического урегулирования как единственного способа разрешить сирийский кризис, сохранить единство и суверенитет страны и обеспечить безопасность и стабильность ее братского народа".

"Ложные и сфабрикованные новости, ставящие своей целью исказить реальную позицию Иордании, исходят от тех, кто стремится к углублению сирийского кризиса и продолжению спирали насилия и хаоса, от которых страдают сирийцы, — подчеркнул аль-Мумани. — Наша страна, которая сама несет сильное бремя сирийского конфликта, в наибольшей степени заинтересована в его прекращении и исключительно в рамках политического решения".

Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам в 22:30 мск в воскресенье.