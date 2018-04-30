Ещё
Иордания опровергла сообщения об ударах по Сирии с территории королевства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иордания опровергла сообщения об ударах по Сирии с территории королевства 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 30 апреля. Никаких ударов по Сирии с территории Иордании не наносилось. Об этом, как сообщил информационный портал Ammon News, заявил в понедельник официальный представитель правительства королевства, госминистр информации Мухаммед аль-Мумани.
"Однозначно, сообщения, которые циркулируют в некоторых СМИ о якобы бомбардировке сирийских районов с территории королевства, не соответствуют действительности, — указал он. — Иордания сохраняет свою твердую позицию по поддержке усилий политического урегулирования как единственного способа разрешить сирийский кризис, сохранить единство и суверенитет страны и обеспечить безопасность и стабильность ее братского народа".
"Ложные и сфабрикованные новости, ставящие своей целью исказить реальную позицию Иордании, исходят от тех, кто стремится к углублению сирийского кризиса и продолжению спирали насилия и хаоса, от которых страдают сирийцы, — подчеркнул аль-Мумани. — Наша страна, которая сама несет сильное бремя сирийского конфликта, в наибольшей степени заинтересована в его прекращении и исключительно в рамках политического решения".
Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам в 22:30 мск в воскресенье.
ТАСС: последние новости
СМИ: иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за принадлежность к ИГ Нетаньяху заявит о существенном развитии ситуации по ядерной сделке с Ираном Кондратьев: спрос на кубанские томаты не упадет после отмены запрета на экспорт из Турции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грибаускайте пригрозили импичментом60
Немецкие летчики массово увольняются из-за России555
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке243
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН254
Порошенко прокомментировал поставку Javelin233
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение