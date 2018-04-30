На конференции в Турции говорили о единстве славяно-тюркского мира

Торговый оборот между двумя странами хотят довести до 100 млрд долларов

После некоего периода сложных и временами враждебных отношений связи России с южным соседом, членом НАТО — то есть с Турцией — снова налаживаются. На средиземноморском побережье завершилась международная конференция «Турецко-российские отношения в эпоху подъема Евразии», которая собрала представителей политической и деловой элиты двух стран.

Нынешний саммит стал одним из этапов, предваряющих программу 2019 года, объявленного президентами Путиным Эрдоганом годом турецко-российской дружбы. Символично, что «перезагрузка» происходит в Анталии, которую называют — «столицей русских людей» в Турции. Более 100 тысяч человек, почти 10 процентов жителей, говорят здесь на русском языке.

— Мы пережили непростой этап взаимоотношений, особенно после убийства российского посла России Андрея Карлова , — сказал выступая перед собравшимися мэр Анталии Мендерес Турель. — Это преступление крайне болезненно восприняли не только в Москве , но и здесь, в Турции. Наша делегация ездила на родину Карлова в подмосковный Клинск, чтобы помочь детям-сиротам, в турецком городе Демре назвали одну из улиц его именем. Но подобные негативные моменты не должны затрагивать наши отношения и наши чувства.

Поводом для проведения подобного саммита послужила встреча Владимира Путина и Реджепа Таййипа Эрдогана в Анкаре в начале апреля, на которой была поставлена задача довести торговый оборот между двумя странами до 100 млрд долларов США.

Затем российские бизнесмены выступили с инициативой провести в Анталии бизнес-встречу «Турецко-российские отношения в эпоху подъема Евразии», которая будет способствовать идее сплочения двух народов и более тесному развитию межгосударственного сотрудничества.

Как рассказали «КВ» организаторы встречи, экономический саммит оправдал все надежды. Ведущие бизнесмены, политики и представители деловой элиты двух стран обсудили наиболее актуальные вопросы, решение которых вернет прежнее доверие и поднимет на новый уровень развитие торгово-экономических отношений Турции и России.

Среди наиболее значимых проблем выступающие отметили необходимость создания благоприятных условий для экспорта товаров в Россию, а также развитие транспортной системы Турции. Ведь огромное число российских туристов посещают юг Турции, при этом сюда нет прямых регулярных рейсов, только чартеры. Поэтому решено было провести ряд переговоров с авиакомпаниями двух стран о необходимости создания прямых рейсов в города России и наоборот. Кроме того, сохраняется вопрос с визовым режимом, который стал барьером для многих турецких бизнесменов.

Многие спикеры отмечали необходимость культурного взаимодействия двух стран. Часто трудности возникают из-за того, что турецкий и русский народы плохо знают или же совсем не знают друг друга. Сотрудничество в сфере бизнеса подразумевает близкое знакомство деловых партнеров, а следовательно и окружающий их социум. Как только культура и история станут близки гражданам двух стран, количество контрактов вырастет. То есть, взаимозависимый и взаимовыгодный процесс.

Вывести торговые отношения на уровень 100 млрд долларов — задача сложная, но вполне доступная, отмечали представители обеих сторон. Ведь еще несколько лет назад до трагического инцидента с российским штурмовиком, сбитого турецким истребителем и убийства посла Карлова, российско-турецкая торговля превышала 30 млрд «у.е.». Затем торговый оборот обрушился до 10 млрд долларов. При этом больший урон понесли 71 тысяча турецких предприятий, занятых поставками в Россию. Всего же на российский рынок работали 3,5 миллиона турецких граждан.