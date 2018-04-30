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В СПЧ прокомментировали ситуацию с детьми осужденных в Ираке россиянок
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В СПЧ прокомментировали ситуацию с детьми осужденных в Ираке россиянок 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия должна сделать все возможное для возвращения детей осужденных в Ираке россиянок на родину, а также предпринять усилия для того, чтобы и их матери отбывали наказание в РФ, убежден глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
Иракский суд приговорил в воскресенье к пожизненному заключению 19 россиянок за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил местный телеканал Al Sumaria.
"Я считаю, что мы должны сделать все возможное для того, чтобы дети вернулись в Россию, а также предпринять усилия, чтобы и их матери отбывали наказание здесь, потому что и дети, и их матери — российские граждане", — сказал Федотов РИА Новости.
Он выразил надежду на то, что дети осужденных россиянок смогут вернуться в Россию к своим родственникам, чтобы воспитываться дома, на родине.
"И в этом плане я очень рассчитываю на сенатора Зияда Сабсаби, который уже привез из Ирака и Сирии многих детей из числа тех, кого родители вывезли в ИГИЛ", — отметил глава президентского СПЧ.
Ранее в апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, к пожизненному заключению. МИД РФ отметил, что в тюрьмах Ирака содержится в настоящее время от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.
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