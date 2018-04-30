В СПЧ прокомментировали ситуацию с детьми осужденных в Ираке россиянок

Иракский суд приговорил в воскресенье к пожизненному заключению 19 россиянок за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил местный телеканал Al Sumaria.

"Я считаю, что мы должны сделать все возможное для того, чтобы дети вернулись в Россию, а также предпринять усилия, чтобы и их матери отбывали наказание здесь, потому что и дети, и их матери — российские граждане", — сказал Федотов РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что дети осужденных россиянок смогут вернуться в Россию к своим родственникам, чтобы воспитываться дома, на родине.

"И в этом плане я очень рассчитываю на сенатора Зияда Сабсаби , который уже привез из Ирака и Сирии многих детей из числа тех, кого родители вывезли в ИГИЛ", — отметил глава президентского СПЧ.