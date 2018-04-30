Военнослужащие авиабазы Кант отразили нападение условных террористов на российский объект в Киргизии

Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по уничтожению противника на осажденном контрольно-пропускном пункте.

Военнослужащие российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии , отразили нападение условных террористов в ходе учения.

По замыслу практических действий условные террористы захватили контрольно-пропускной пункт и проникли на территорию военного городка. Получив сигнал тревоги подразделение антитеррора оперативно выдвинулось на КПП. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по уничтожению противника на осажденном контрольно-пропускном пункте, одновременно блокируя возможные пути отхода «террористов».

Всего в учении были задействованы более 100 военнослужащих, а также современные бронетранспортеры БТР-82АМ.

Объединенная российская авиабаза Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.