Ещё
Военнослужащие авиабазы Кант отразили нападение условных террористов на российский объект в Киргизии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие авиабазы Кант отразили нападение условных террористов на российский объект в Киргизии 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по уничтожению противника на осажденном контрольно-пропускном пункте.
Военнослужащие российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, отразили нападение условных террористов в ходе учения.
По замыслу практических действий условные террористы захватили контрольно-пропускной пункт и проникли на территорию военного городка. Получив сигнал тревоги подразделение антитеррора оперативно выдвинулось на КПП. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по уничтожению противника на осажденном контрольно-пропускном пункте, одновременно блокируя возможные пути отхода «террористов».
Всего в учении были задействованы более 100 военнослужащих, а также современные бронетранспортеры БТР-82АМ.
Объединенная российская авиабаза Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
ТК «Звезда»: последние новости
Малый ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» для ВМФ России будет спущен на воду в Санкт-Петербурге Артиллерия САР бьет по ИГИЛ*: эксклюзивный репортаж из пригорода Дамаска Россия встревожена ситуацией вокруг иранской ядерной программы - Лавров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России287
Киев идет на войну: АТО подошла к концу54
США только сейчас заметили проблему Украины150
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны7
Макрон рассказал Путину о поездке в США48
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение