СМИ: Помпео в Иордании призвал палестинцев и Израиль возобновить взаимодействие

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СМИ: иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за принадлежность к ИГ

Австрийским миротворцам грозит суд за пособничество в гибели сирийских солдат в 2012 году

Макрон: попытки предотвратить появление у Ирана ядерной бомбы не должны привести к войне