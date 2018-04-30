СМИ: Помпео в Иордании призвал палестинцев и Израиль возобновить взаимодействие 

ТАСС, 30 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в Аммане, призвал в понедельник палестинцев и Израиль возобновить политическое взаимодействие. Об этом, как сообщила газета Daily Star, он заявил, выступая на пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
По информации издания, тема восстановления мирного процесса на Ближнем Востоке была одной из основных в ходе состоявшихся переговоров. Касаясь роста насилия в секторе Газа, Помпео подчеркнул, что «Израиль имеет право на самозащиту». Он также отметил «успешные совместные усилия США и Иордании по сохранению зоны деэскалации в Южной Сирии».
Глава американского внешнеполитического ведомства ранее посетил Саудовскую Аравию и Израиль. В Аммане он будет принят королем Абдаллой II. Иордания в числе первых выразила тревогу по поводу принятого президентом США Дональдом Трампом 6 декабря прошлого года решения признать Иерусалим столицей еврейского государства и перенести туда американское посольство. Король Абдалла II, который исторически считается покровителем мусульманских святынь на Храмовой горе в старой части Иерусалима, публично призвал Трампа отказаться от этого шага.