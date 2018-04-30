В Сирии заявили о нехватке рабочей силы для восстановления страны

ДАМАСК , 30 апр — РИА Новости Сирия сталкивается с нехваткой рабочих рук для послевоенного восстановления страны, но ассоциация профсоюзов планирует обучать новые кадры, заявил РИА Новости глава национальной ассоциации профсоюзов Джамаль аль-Кадери.

"Мы сейчас на пути к реконструкции, и спрос на рабочие руки больше, чем предложение. Это мы ощущаем во всех компаниях и организациях, все жалуются на нехватку рабочих", — рассказал руководитель.

По его словам, число состоящих в профсоюзах уменьшилось с 1,2 миллиона до 900 тысяч за годы войны. Он добавил, что страна планирует преодолеть проблему за счет программ обучения кадров.

"Мы примем план по обучению кадров и имеющихся рабочих для усвоения ими профессий, которые требуются экономике страны в предстоящий период, особенно профессий, связанных со строительством и реконструкцией", — сообщил аль-Кадери.

Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Ранее было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ в Сирии и Ираке , в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

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