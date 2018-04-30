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В Восточной Гуте после ухода боевиков воссоединяются семьи
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В Восточной Гуте после ухода боевиков воссоединяются семьи 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Они не виделись пять лет. Хулюд обняла мать и не могла поверить, что снова находится возле родного дома. Он цел, живы и родители, о которых дочь долгое время не имела никаких известий, рассказал "ТВ Центр".
История одной семьи в Восточной Гуте. Весной 2013 года Хулюд с мужем, двумя сыновьями и родителями поехала в больницу в другой город. Нужных врачей не было в местной больнице. Ожидание в приемном покое затягивалось и родители вернулись в Думу. Хулюд еще не знала, что когда два часа спустя отправится в обратный путь, то дорога между Дамаском и Восточной Гутой уже будет перекрыта, ее займут боевики.
Когда семья Хулюд нарвалась на блокпост боевиков, они сразу же забрали ее мужа и старшего сына и увели в неизвестном направлении. Об их судьбе ничего неизвестно до сих пор.
По сирийской традиции быстро накрывается стол. Угощения самые простые — овощи, которые с собой привезла Халюд и бананы, всем детям. Пока они лакомятся, Халюд продолжила рассказ. Оказавшись без поддержки мужа, без денег, поехала в лагерь беженцев в Адре. Рассказала, как помогала распределять гуманитарную помощь, как умер от инфекции ее сын. В ответ отец поведал, что все эти годы семья не оставляла попыток разыскать дочь. Несмотря на условия, в которых они жили при боевиках. Никакой информации, никакой свободы, практически никаких средств к существованию. В Восточной Гуте, по его словам, даже гуманитарная помощь, которую в анклав доставляли международные организации, боевики практически всю забирали себе. Местные жители интересовали их только как бесплатная рабочая сила, а когда сирийская армия начала наступление, использовали людей как живой щит.
И еще одна встреча. Узнав, что сестра вернулась домой, с работы вернулся брат Айман. Ненадолго. В Думе сейчас идет восстановление. Расчищают улицы, протягивают провода, ремонтируют школы, больницы и дома. И каждая семья переживает эти дни по-своему.
Таких семей в Восточной Гуте сегодня тысячи. Годы спустя люди с радостью находят друг друга. И плачут о тех, кого не смогли найти. Вернувшись в родные дома, они начинают жизнь заново и верят, что теперь все будет хорошо.
Алексей Платонов, Александр Терентьев, «ТВ Центр», Сирия
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