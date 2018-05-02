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МККК опасается вооруженных конфликтов на границах зон влияния в Сирии
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МККК опасается вооруженных конфликтов на границах зон влияния в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 2 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста отмечает некоторое улучшение ситуации в Сирии, однако озабочен возможностью того, что на границах сфер влияния «больших игроков» могут возникнуть новые вооруженные конфликты, заявил на брифинге президент МККК Петер Маурер.
По его мнению, в настоящий момент в Сирии возникают зоны относительного контроля со стороны Дамаска, Турции и других крупных игроков. Однако в целом ситуация в стране улучшается.
"У меня создается впечатление, что мы подходим к порогу, когда большие игроки смогут создать из ситуации некий консенсус для прекращения войны. Иначе мы рискуем увидеть, что столкновения на границах этих зон влияния могут перерасти в новый конфликт", — сказал он.
Такие столкновения создают опасную ситуацию, полагает президент МККК.
"Опасная ситуация заключается в том, что де-факто зоны влияния больше не являются стабильными и внезапно могут стать границами боевых действий", — добавил он.
Глава МККК отметил, что в ближайшее время в Сирии, в частности, будет изменяться фокус гуманитарной помощи от удовлетворения срочных нужд в сторону более долгосрочных озабоченностей местных жителей. Это свидетельствует об относительном улучшении ситуации в стране.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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