МККК опасается вооруженных конфликтов на границах зон влияния в Сирии

По его мнению, в настоящий момент в Сирии возникают зоны относительного контроля со стороны Дамаска Турции и других крупных игроков. Однако в целом ситуация в стране улучшается.

"У меня создается впечатление, что мы подходим к порогу, когда большие игроки смогут создать из ситуации некий консенсус для прекращения войны. Иначе мы рискуем увидеть, что столкновения на границах этих зон влияния могут перерасти в новый конфликт", — сказал он.

Такие столкновения создают опасную ситуацию, полагает президент МККК.

"Опасная ситуация заключается в том, что де-факто зоны влияния больше не являются стабильными и внезапно могут стать границами боевых действий", — добавил он.

Глава МККК отметил, что в ближайшее время в Сирии, в частности, будет изменяться фокус гуманитарной помощи от удовлетворения срочных нужд в сторону более долгосрочных озабоченностей местных жителей. Это свидетельствует об относительном улучшении ситуации в стране.

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