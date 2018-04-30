Кондратьев: спрос на кубанские томаты не упадет после отмены запрета на экспорт из Турции

КРАСНОДАР , 30 апреля. / ТАСС /. Краснодарские овощи, и в том числе помидоры, нашли своего потребителя, и спрос на них не снизится, несмотря на отмену запрета на экспорт помидоров из Турции , уверен губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Ранее сообщалось, что Россия с 1 мая разрешает поставки помидоров всем турецким производителям. До этого поставки помидоров в Россию из Турции были разрешены 20 предприятиям. При этом пока не отменяется действующая сейчас квота на поставку турецких помидоров в Россию в объеме 50 тыс. т в год, вопрос о возможности ее расширения или отмены будет решаться после того, как квоту выработают.

"Кубанские овощи — это уже сложившийся бренд, качественный и экологически чистый. И жители и гости нашего края хотят видеть на своих столах свежие и вкусные томаты. Уверен, возобновление импорта турецких томатов с 1 мая не отразится на реализации продукции кубанских сельхозтоваропроизводителей. Более того, конкуренция — это дополнительный стимул для развития", — сказал Кондратьев ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время в Краснодарском крае работает более 200 га теплиц. Общий урожай овощей в 2017 году составил более 800 тыс. тонн, в том числе около 100 тыс. в теплицах. С начала 2018 года аграрии Кубани получили 22,8 тыс. тонн овощей.

"Это первое место в России, здесь мы абсолютные лидеры в стране. Если говорить именно о томатах, то за последние годы их производство возросло на 25%. Турецкая продукция здесь особой роли не сыграет", — добавил глава региона.