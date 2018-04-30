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Киевские силовики 16 раз нарушили перемирие, погиб мирный житель
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Киевские силовики 16 раз нарушили перемирие, погиб мирный житель 

Вести.Ru 28 минут назад
Украинские подразделения за минувшие сутки 16 раз открывали огонь по районам самопровозглашенной Донецкой республики. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
По данным центра, Вооруженные силы Украины выпустили более 400 боеприпасов. Под обстрел попали окрестности Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. В результате обстрела населенного пункта Еленовка погиб мирный житель 1976 года рождения, сообщает РИА Новости.
С 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы продолжаются, передает телеканал «Россия 24».
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