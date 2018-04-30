Американцы призвали Израиль уничтожить Асада

Поздно вечером в воскресенье, 29 апреля Израиль нанес удары по Сирии . Атаке подверглись окрестности населённого пункта Джабель, расположенного в примерно в 5 км от города Хамы. Как сообщают разные СМИ, ВВС Израили били по иранским позициям, но частично задели позиции 47 дивизии САР и по складам. Что происходит в Сирии и от кого еще ждать бомбардировок?

Активность иностранцев в Сирии в последнее время превосходит активность местных вооруженных групп. Гражданская война перестала быть таковой, во всяком случае, после разгрома Исламского государства* Россия США и многие другие переключились больше на борьбу друг с другом.

Конечно, сама Москва не провоцирует своих «партнеров» по международной безопасности, но ей часто приходится принимать меры для противодействия. Надобность в этом, конечно, есть. После прихода Дональда Трампа политический курс США на Ближнем Востоке стал менее предсказуемым — президент США может говорить о скором выводе своих войск их арабской республике, а на следующий день начинается бомбардировка позиций сирийской армии. Несмотря на ту радикальность, которая прослеживается в действиях Вашингтона, чувствуется некая неуверенность американцев. Они, конечно, могут ударить, но очевидно, что сейчас тратиться на большие операции, способные хоть как-то пошатнуть позиции Башара Асада , не будут. В пользу этого говорят и попытки Трампа найти спонсоров для сирийской кампании среди богатых арабских государства.

Пока никто не готов раскошелиться на миллиарды, но при этом что саудиты, что другие, потенциально способные задобрить дядюшку Сэма, упрашивают Вашингтон остаться, потому как без него ситуация вывернется исключительно в пользу России и Ирана . Есть определенного рода неразбериха, но, похоже, США подыскивают некую альтернативу. Раз они не могут найти деньги и не желают самостоятельно решать проблемы режимов, располагающихся близ Сирии, то почему бы не побудить кого-нибудь из местных сделать работу за себя. Очевидно, что на эту роль не так много претендентов. Эр-Рияд не годится — его военные не могут разобраться даже с Йеменом , конфликт в котором куда менее масштабен, чем сирийский. Об остальных даже вспоминать не стоит.

Остается только Израиль. У него мощная армия, многократно демонстрировавшая свою отличную боеспособность. Плюс ко всему, интересы США по многим пунктам совпадают с интересами Тель-Авива. И те, и другие желают свержения Башара Асада, называют его диктатором, поддерживая при этом вооруженную оппозицию.

Кроме того, Израиль как и американцы очень обеспокоен растущим влиянием Ирана на Ближнем Востоке. Так что особенно сильно уговаривать израильтян не пришлось — они и сами не против войны. Тель-Авив, как видим, становится все более и более активным. Его операции в Сирии происходят чуть ли не каждый день. Раньше такого не было.

Турецкий военный эксперт Керам Йылдырым считает, что сирийская сделка между США и Израилем — очевидный факт, которому мировые СМИ почему-то не особо уделяют внимание.

— Израиль не может заменить США, но он может сделать всю грязную работу за них. Некоторые цели, озвученные Нетаньяху, приветствуются многими государствами. Например, его непримиримость по отношению к Башару Асаду продолжает многим напоминать, с чего началась сирийская война. Но надо понимать, что в настоящее время ситуация усложнилась по сравнению с 2011 или 2012 годом. Сейчас это не просто Башар Асад, а президент, поддерживаемый одним из сильнейших государств планеты. Россия изменила те принципы, что проповедовали США и их союзники перед началом военной операции в Сирии. Это стало еще более очевидно после поражения ИГИЛ . США осознали это, но Израиль, похоже, нет. Трамп уже этим воспользовался.

«СП»: — Как?

— Под видом противодействия Ирану Израиль наносит ущерб многим сирийским военным объектам, кроме того было много официальных операций против сил режима. Благодаря Израилю провинция Даръа до сих пор контролируется в основном оппозицией и террористами. Они (израильтяне — авт.) не хотят, чтобы Асад контролировал территории, примыкающие к Голанским высотам. Поэтому всем противникам режима оказывается большая помощь — как экономическая, так и военная. Местные группировки вооружаются Израилем, а в случае необходимости на помощь им всегда готовы прийти самолеты, артиллерия и даже пехота. Все это вредит Асаду, и в будущем это вряд ли прекратится. И США являются одними из тех, кому это необходимо. Раскручивая истерию вокруг Ирана, они провоцируют Израиль на больший риск и смелость. Хомс не соседствует с Израилем, и положение дел в этой мухафазе не может сильно влиять на приграничную безопасность, но уже несколько раз израильская авиация провела здесь официальные и неофициальные операции. Это происходит при поддержке США. Вашингтон не только одобряет эти действия, но и стимулирует их, при этом предоставляя Израилю большое количество передового вооружения, которое никто больше не эксплуатирует. Очевидно, что США при помощи Израиля хотят сделать то, что они не могут сами, опасаясь конфронтации с Россией.

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*«Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.