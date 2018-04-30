Бывший глава МИД Германии порекомендовал Европе поучиться у России 

Зигмар Габриэль считает, что Европа может потерять свою значимость на мировой политической арене.
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль на встрече со студентами университета Фленсбурга вместо учебной лекции поделился соображениями о происходящих в политике метаморфозах.
Габриэль отметил, что нынешняя Европа была построена не на идеалистических представлениях, а на сложных интересах. И теперь в ЕС доминируют именно интересы, а не ценности. По его мнению, у немцев был довольно наивный взгляд на Европу, «поэтому нас теперь так потрясывает».
Бывший министр читает, что решение Германии несколько лет назад не вмешиваться в сирийский конфликт сомнительно. Другие страны — Россия и Иран, действовали и представляли свои интересы, тогда как Германия не могла определиться, как быть.
Габриэль предупредил о серьезной угрозе, с которой сталкивается Европа — потере политической важности.
— Многие в мире смотрят на Европу с вопросом, можно ли все еще рассчитывать на них. Те, у кого нет власти, не только не принимаются сильными, но и слабые ни во что их не ставят, — приводит слова Габриэля издание Schleswig-Holshteinishe Zeitung.
Экс-министр уверен, что Европе необходимо научиться определять свои интересы и отстаивать их. Так, как это делают США, Китай, Россия, Турция — все они руководствуются своими интересами.
— Нам нужна более сильная внешняя политика, ориентированная на европейские интересы, — утверждает Габриэль, — Европа потерпит крах, если будет настаивать на том, чтобы все государства находились на равных.
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