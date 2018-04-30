СМИ: наследный принц Саудовской Аравии раскритиковал руководство Палестины

Как пишет издание, это заявление наследного принца прозвучало на закрытом заседании с главами еврейских организаций в Нью-Йорке 27 марта.

"За последние десятки лет палестинское руководство упустило одну за другой возможности и отвергло все мирные предложения, которые им делались. Пришло время для палестинцев принять предложения и согласиться сесть за стол переговоров или заткнуться и перестать жаловаться", — приводят источники слова монарха.