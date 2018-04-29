Макрон и Рухани более часа обсуждали иранское соглашение 

Президент Франции выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено. Кроме того, он призвал начать обсуждение трёх дополнительных тем: контроля ядерной активности после 2025 года, баллистической программы Ирана и ключевых региональных кризисов.
Вашингтон и «европейская тройка» (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе рабочую группу для выработки допсоглашения к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На этом настаивал Дональд Трамп, который неоднократно выражал недовольство сделкой с Тегераном, заключённой летом 2015 года. Он говорил, что соглашение надо «исправить», в противном случае Вашингтон выйдет из него.