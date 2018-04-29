Ещё
Макрон и Рухани более часа обсуждали иранское соглашение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон и Рухани более часа обсуждали иранское соглашение 

Говорит Москва 2 часа назад
Президент Франции выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено. Кроме того, он призвал начать обсуждение трёх дополнительных тем: контроля ядерной активности после 2025 года, баллистической программы Ирана и ключевых региональных кризисов.
Тегеран неоднократно грозил возобновить ядерную программу в случае выхода из сделки США.
Вашингтон и «европейская тройка» (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе рабочую группу для выработки допсоглашения к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На этом настаивал Дональд Трамп, который неоднократно выражал недовольство сделкой с Тегераном, заключённой летом 2015 года. Он говорил, что соглашение надо «исправить», в противном случае Вашингтон выйдет из него.
Говорит Москва: последние новости
Суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению 19 гражданок РФ за связь с ИГ Французская разведка оценила капитал «Исламского государства» в 3 млрд евро Россия в августе поднимет в небо новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионеры бегут за границу615
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына94
В Варшаве проходит акция в поддержку России18
Во Франции объяснили пропажу дуба Макрона и Трампа20
Мальчик умер на турнире по самбо
Видео
00:28
В Сети посмеялись над Трампом с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение