Макрон и Роухани больше часа обсуждали иранское соглашение

Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и «чтобы обсуждения по трем дополнительным темам — контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы — могли начаться».

"Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене Сирии ", — говорится в заявлении.