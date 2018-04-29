Экс-глава МИД Германии рассказал, чему Европе нужно научиться у России

США, Китай и По словам экс-министра, Европе «необходимо научиться определять свои интересы», как это делали, например, Россия Турция в ситуации вокруг сирийского конфликта.

"Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней ещё считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными", — отметил Габриэль.