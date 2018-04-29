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Экс-глава МИД Германии рассказал, чему Европе нужно научиться у России
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Экс-глава МИД Германии рассказал, чему Европе нужно научиться у России 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в ходе встречи со студентами университета Фленсбурга заявил, что Европа рискует утратить свою значимость на международной арене. Об этом сообщает Schleswig-Holshteinishe Zeitung.
По словам экс-министра, Европе «необходимо научиться определять свои интересы», как это делали, например, Россия, США, Китай и Турция в ситуации вокруг сирийского конфликта.
"Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней ещё считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными", — отметил Габриэль.
Он также подчеркнул, что проблемы Европы усугубляются ее разобщенностью, и если с этим ничего не сделать, то регион может утратить свою роль в международной политике. Поэтому, считает Габриэль, странам-членам Евросоюза следует с пониманием относиться к позициям друг друга.
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