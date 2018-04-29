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Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану
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Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МАКРОН И РОУХАНИ БОЛЕЕ ЧАСА ОБСУЖДАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ БУДУЩЕЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ — ЕЛИСЕЙСКИЙ ДВОРЕЦ
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