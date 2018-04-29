Захарова назвала ситуацию в Йемене крупнейшей гуманитарной катастрофой

"Йемен — 20 миллионов человек не на грани гуманитарной катастрофы, а далеко за гранью. Они в центре колоссальной, крупнейшей на сегодняшний день гуманитарной катастрофы. 20 миллионов человек!", — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым » канала «Россия 1».

Она отметила, что этим цифрам уже два месяца, они могли даже вырасти за это время.