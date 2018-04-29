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Захарова назвала ситуацию в Йемене крупнейшей гуманитарной катастрофой
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Захарова назвала ситуацию в Йемене крупнейшей гуманитарной катастрофой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ситуация в Йемене является крупнейшей на сегодня гуманитарной катастрофой, заявила глава МИД РФ Мария Захарова.
"Йемен — 20 миллионов человек не на грани гуманитарной катастрофы, а далеко за гранью. Они в центре колоссальной, крупнейшей на сегодняшний день гуманитарной катастрофы. 20 миллионов человек!", — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия 1».
Она отметила, что этим цифрам уже два месяца, они могли даже вырасти за это время.
Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла» и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.
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