Совместный всеобъемлющий план действий изменят? 

Лидеры Великобритнаии, германии и Франции этих стран в воскресенье, 29 апреля, согласовали по телефону различные возможности изменения сделки по ядерной программе Тегерана. Ранее США заявили, что готовы разорвать сделку. Тереза Мэй, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель договорились о том, что соглашение должно быть расширено и на другие сферы. В первую очередь имеется в виду ракетная программа Ирана.
Согласится ли Тегеран менять договор СВПД, который является по-своему уникальным достижением администрации Барака Обамы. Вот что говорит старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сажин:
Владимир Сажин старший научный сотрудник института востоковедения РАН «Совместный всеобъемлющий план действий — это документ, который впервые снизил ядерные амбиции конкретной страны. Иран изменил свою ядерную программу, поставил ее полностью под контроль МАГАТЭ, и таким образом было достигнуто то, о чем говорили предыдущие 12 лет. Конечно, довольно мощный удар был нанесен администрацией Трампа и им лично по этой сделке. Он заявил о том, что 12 мая 2018 года он выйдет из сделки, и до этого времени европейцы должны сделку несколько изменить. Три страны европейские, которые были подписантами СВПД, конечно, выступают против позиции Трампа. В Лондоне, Париже и Берлине схватились за голову и решили: надо что-то делать. Было проведено пять консультаций с представителями Соединенных Штатов, европейцы согласились с США, что на Иран надо давить., но исключительно в отношении его ракетной программы. В то же время необходимо продолжать выполнять требования СВПД. Конечно, может быть европейцы хотят начать новый процесс переговоров с Ираном, но я глубоко сомневаюсь, что Тегеран будет согласен на это. Можно понять политику трех европейских держав, которые очень не хотят разрушения СВПД, не хотят восстанавливать деловые отношения с Ираном, и в то же время они опасаются, что новые американские санкции против Ирана затронут и их, и ни одна компания, ни один европейский банк не смогут спокойно работать в Иране. Я приведу такие цифры: в 2017 году товарооборот между Ираном и Евросоюзом увеличился в два раза по сравнению с 2016 годом. Конечно, Европа заинтересована, в том числе Великобритания заинтересована в иранском рынке. Другое дело — США, которые единственное что закупают в Иране, — это фисташки и ковры».
Между тем, в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединенные Штаты еще не решили, следует ли им выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий.