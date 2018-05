Кто может предотвратить войну между Израилем и Ираном? Россия 

Но способна ли и готова ли Россия сыграть такую роль? Лучший способ не допустить столкновений между Ираном (и «Хезболлой») и Израилем заключается в создании канала связи для всех сторон напрямую с Кремлем и с российскими военными. Но Путину может быть неинтересно принимать такие упреждающие меры, поскольку он в настоящее время может демонстрировать свое персональное участие, просто снимая телефонную трубку и разряжая кризис.

В равной степени непонятно, поддержит ли Вашингтон со своими европейскими союзниками посреднические усилия России. Но они должны их поддержать. Даже Израиль обращается к России, чтобы та утихомирила Иран и «Хезболлу» в Сирии, или по крайней мере, не дала им перебросить свои наступающие войска к Голанским высотам. Поэтому США, отказавшиеся от активного дипломатического участия в сирийском конфликте, должны согласиться на российские посреднические усилия и даже содействовать им.

Но это были преднамеренно символические удары. Вашингтон мог подкрепить их какими-то конкретными требованиями, пригрозив сирийцам более мощным нападением. Соединенные Штаты, обладающие сокрушительной военной мощью, по-прежнему в состоянии оказать решающее воздействие на военную обстановку в Сирии, но им придется сочетать угрозу применения силы с дипломатией.

Отношения между Россией и Соединенными Штатами серьезно ухудшились, но ни та, ни другая страна не хочет, чтобы ситуация в этом неспокойном регионе еще больше вышла из-под контроля, так как последствия могут быть непредсказуемыми. А это создает пусть непрочную, но все-таки общность взглядов на сотрудничество, по крайней мере, на двух фронтах.

Слабость Асада и потребность России в стабильности могут дать рычаги влияния Соединенным Штатам и Европе. В роли таких рычагов могут выступить средства на стабилизацию и восстановление, которых у России и Ирана нет. Либо же США и Европа могут сыграть роль спойлера. Бессрочное пребывание американских военных на востоке Сирии, где они удерживают большие участки территории, не отдавая их под контроль Дамаска, тоже может стать мощным рычагом воздействия. Но это опасный козырь, который сохраняет возможность конфронтации сверхдержав.

Вторая сфера возможного сотрудничества — это деэскалация возросшей напряженности между Израилем и Ираном. Здесь администрация Трампа может поддержать возглавляемые Россией посреднические усилия. Но для этого потребуется не только активное взаимодействие с Москвой, но и совершенно иной подход к другому союзнику сирийского правительства: Ирану. Если Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения, а они скорее всего сделают это до 12 мая, для них это станет началом пути к военной конфронтации с Ираном.

Йост Хилтерманн — директор программы Международной кризисной группы (International Crisis Group) по Ближнему Востоку и Северной Африке. Его очередная книга называется «Ядовитое дело. Америка, Ирак и газовая атака в Халабдже» (A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja).