Глава МИД Германии потребовал срочно предоставить МАГАТЭ доступ к документам по Ирану

Глава МИД ФРГ Хайко Маас потребовал как можно скорее предоставить МАГАТЭ доступ к документам Израиля по секретной ядерной программе Ирана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Bild.

«Венское ядерное соглашение с Ираном основано не на доверии, а на неусыпном контроле. Сейчас МАГАТЭ должно как можно скорее получить доступ к израильской информации и выяснить, действительно ли существуют свидетельства нарушения соглашения», — заявил министр в интервью изданию.

Он добавил, что власти ФРГ также собираются детально изучить документы по Ирану, так как «Израиль занимает центральное место в политике ФРГ».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение Израиля попали порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у иранской атомной программы была секретная военная составляющая под кодовым названием «Проект Амад».

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения договоренностей или об их аннулировании, если ревизия, за которую агитируют Израиль и США, окажется невозможной.