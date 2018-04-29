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Дети погибших в САР российских и сирийских офицеров встретятся в «Артеке»
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Дети погибших в САР российских и сирийских офицеров встретятся в «Артеке» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ученики школы для детей погибших сирийских военных в Дамаске приехали в Россию, где вместе с детьми российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирии примут участие в Международной детской военно-исторической Ассамблее «Вечный огонь-2018», рассказал РИА Новости первый заместитель председателя «Боевого братства», председатель Патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.
"Для нас было очень важно, чтобы в ходе этой особой, майской смены дети, детство которых опалено войной, смогли отдохнуть в лучшем детском лагере России. Дети из Сирии приедут в «Артек» вместе с детьми наших героев, павших в борьбе с международным терроризмом. Это наследники победителей. Их прадеды победили в великой войне, их отцы доказали, что они достойны их памяти, сражаясь с глобальным злом. Их дети сегодня говорят, что тоже будут защитниками России. А дружба, родившаяся в «Артеке», станет еще одной нитью, которая свяжет Россию и Сирию", — сказал Саблин.
Дети, чьи отцы погибли, сражаясь с террористами в Сирии, примут участие в параде в Севастополе, марше «Бессмертного полка», в марш-броске «Моя высота», походе по местам боевой славы крымских партизан, мемориальной морской экспедиции «Мы помним», акции «Напиши письмо ветерану».
Организаторы поездки — Фонд социально-культурных инициатив, Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» и Патриотическая платформа «Единой России».
Группа сирийских детей уже участвовала в работе Ассамблеи в 2017 год. Всего за прошлый год здесь отдохнуло 44 сирийских школьника.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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