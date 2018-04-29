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Президент Ирана заявил Макрону, что ядерная сделка «не подлежит обсуждению»
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Президент Ирана заявил Макрону, что ядерная сделка «не подлежит обсуждению» 

RT на русском 1 час назад
Президент Ирана Хасан Рухани заявил французском лидеру Эммануэлю Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».
Об этом сообщает AFP.
«Рухани заявил Макрону, что ядерная сделка с Ираном «не подлежит обсуждению», — пишет агентство.
Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.
Позднее страны евротройки заявили, что признают, что в сделке по ядерной программе Ирана не отражены некоторые «важные элементы».
Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.
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