Израильские военные вернули Ливану похищенную накануне гражданку

Ранее стало известно, что патрульная машина израильской армии вывезла ливанскую гражданку Нухад Дали из района ферм Шебаа на контролируемую территорию. Фермы Шебаа расположены вблизи Голанских высот и считаются властями Ливана частью территории страны, оккупированной Израилем

"Армия получила гражданку Нухад Дали, которая была похищена военными враждебного Израиля 28.04.2018 за пределами ферм Шебаа (южный Ливан)", — написано в заявлении.

Согласно заявлению, девушка была доставлена в отделение ливанской разведки после тщательной координации действий армии Ливана и представителей временного контингента сил ООН в южном Ливане (UNIFIL).