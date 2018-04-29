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Израильские военные вернули Ливану похищенную гражданку
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Израильские военные вернули Ливану похищенную накануне гражданку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Nasser Ishtayeh
Ливанская армия вернула похищенную в субботу израильскими пограничниками гражданку Ливана при посредничестве сил ООН, сообщается в заявлении командования армии Ливана.
Ранее стало известно, что патрульная машина израильской армии вывезла ливанскую гражданку Нухад Дали из района ферм Шебаа на контролируемую территорию. Фермы Шебаа расположены вблизи Голанских высот и считаются властями Ливана частью территории страны, оккупированной Израилем.
"Армия получила гражданку Нухад Дали, которая была похищена военными враждебного Израиля 28.04.2018 за пределами ферм Шебаа (южный Ливан)", — написано в заявлении.
Согласно заявлению, девушка была доставлена в отделение ливанской разведки после тщательной координации действий армии Ливана и представителей временного контингента сил ООН в южном Ливане (UNIFIL).
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