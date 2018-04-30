Иран отверг обвинения США по Ближнему Востоку

Иран отверг обвинения США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Ранее глава госдепа в ходе визита в Саудовскую Аравию заявил, что Иран "дестабилизирует целый регион". Помпео также вновь обвинил Тегеран в поддержке террористов, вооружении хуситов в Йемене и проведении кибератак.

"То, что госсекретарь США говорил о присутствии и роли Ирана в некоторых странах региона, является повторением пустых и безосновательных заявлений", — сообщил Касеми, чье заявление было публиковано на сайте иранского МИД.

По его словам, присутствие Ирана в "двух соседних странах" связано с консультативной деятельностью, которую страна оказывает по запросу законных правительств этих стран, и направлена на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. Касеми отметил, что Тегеран продолжит оказывать такую помощь до того момента, как власти этих стран будут нуждаться в ней.