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Иран отверг обвинения США по Ближнему Востоку
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Иран отверг обвинения США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Fotolia / Borna_Mir
Тегеран назвал пустыми заявления госсекретаря США Майка Помпео о дестабилизирующей роли Ирана на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
Ранее глава госдепа в ходе визита в Саудовскую Аравию заявил, что Иран "дестабилизирует целый регион". Помпео также вновь обвинил Тегеран в поддержке террористов, вооружении хуситов в Йемене и проведении кибератак.
"То, что госсекретарь США говорил о присутствии и роли Ирана в некоторых странах региона, является повторением пустых и безосновательных заявлений", — сообщил Касеми, чье заявление было публиковано на сайте иранского МИД.
По его словам, присутствие Ирана в "двух соседних странах" связано с консультативной деятельностью, которую страна оказывает по запросу законных правительств этих стран, и направлена на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. Касеми отметил, что Тегеран продолжит оказывать такую помощь до того момента, как власти этих стран будут нуждаться в ней.
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