Ещё
Командовавший боем с ЧВК Вагнера американский генерал рассказал о сражении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
19 россиянок посадили в тюрьму навечно
19 россиянок посадили в тюрьму навечно

Командовавший боем с ЧВК Вагнера американский генерал рассказал о сражении 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Начальник оперативного управления международной коалиции американский бригадный генерал Джонатан Брага рассказал о столкновении с ЧВК Вагнера 7 февраля в Сирии.
«Мы видели движение транспортных средств, передвижение войск, военные учения и тому подобное — то, чего мы прежде не видели», — рассказал Брага в интервью телеканалу MSNBC.
Он сказал, что связался с контактным лицом, представляющим Россию. «Это что-то вроде „красного телефона“ для [переговоров] с русскими?» — уточнил журналист, и американский генерал ответил утвердительно.
«Мы урегулировали ситуацию, убедились, что не будет эскалации, разрядили обстановку», — рассказал генерал. Российская сторона заверила, что их военных там нет, однако «таинственные вражеские бойцы» продолжали наступление, отмечает телеканал.
По словам американского генерала, примерно два часа спустя начался артиллерийский и танковый обстрел, затем в ход пошло и стрелковое оружие. Брага сказал, что наступление вели «несколько сотен» групп противника.
Тогда американский генерал вновь связался с российской стороной и «сказал остановить это», однако огонь продолжался. «Мы почувствовали угрозу», — сказал американский генерал, добавив, что после этого США пошли на эскалацию конфликта.
Телеканал добавляет, что сражение продолжалось три часа.
Брага также заявил о гибели в этом сражении «200-300 российских добровольцев».
Напомним, в феврале колонна ЧВК Вагнера попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Ираке 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению Как российские комплексы РЭБ мешают американским военным в Сирии Появились данные о ракетной атаке ВМФ России по боевикам в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами451
Трамп обвинил Путина в хаосе104
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына58
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ138
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно15
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение