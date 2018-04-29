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Саудовская Аравия хочет ужесточить санкции против Ирана
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Глава МИД Саудовской Аравии выступил за ужесточение санкций против Ирана 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выступил за расширении санкций в отношении Ирана, сообщает Al Arabia.
«Необходимо ввести новые санкции в ответ на поддержку Ираном терроризма, его ракетную программу и вмешательство в дела арабских стран», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.
Кроме того, Адель аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия поддерживает политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.
«Мы поддерживаем политику президента США в отношении Ирана, особенно в том, что касается внесения поправок в ядерное соглашение», — добавил министр.
Ранее Помпео обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
RT на русском: последние новости
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