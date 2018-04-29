Помпео предъявил Ирану обвинения по Ближнему Востоку

Secretary Pompeo: Saudi Arabia's security is a priority for the United States. We'll continue to work closely with our Saudi partners to counter threats to this country's security. That starts with Iran. Iran destabilizes this entire region. pic.twitter.com/2fLZQ34nvC— Department of State (@StateDept) 29 апреля 2018 г.
«Безопасность Саудовской Аравии является приоритетом для США. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими саудовскими партнёрами для того, чтобы бороться с угрозами безопасности этой страны. Начнём с Ирана. Иран дестабилизирует весь этот регион», — цитирует Помпео Twitter Госдепа США.
Ранее Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли примет решение остаться в иранской ядерной сделке, если её недостатки не будут устранены