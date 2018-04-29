Помпео предъявил Ирану обвинения по Ближнему Востоку

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В Петербурге на воду спустят российский ракетный корабль проекта 22800 «Шквал»

В МИД России выразили обеспокоенность возможным обострением ситуации в Палестине

Глава Пентагона заявил о планах США расширить борьбу с ИГ в Сирии