Ещё
Помпео предъявил Ирану обвинения по Ближнему Востоку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран дестабилизирует ситуацию на всём Ближнем Востоке.
«Безопасность Саудовской Аравии является приоритетом для США. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими саудовскими партнёрами для того, чтобы бороться с угрозами безопасности этой страны. Начнём с Ирана. Иран дестабилизирует весь этот регион», — цитирует Помпео Twitter Госдепа США.
Ранее Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли примет решение остаться в иранской ядерной сделке, если её недостатки не будут устранены
RT на русском: последние новости
В Петербурге на воду спустят российский ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» В МИД России выразили обеспокоенность возможным обострением ситуации в Палестине Глава Пентагона заявил о планах США расширить борьбу с ИГ в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву надвигается новый шторм11
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына42
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами95
Ефремов вновь обматерил зрителей155
По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста115
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение