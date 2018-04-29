150 пассажиров не могут вылететь в Турцию из-за нерасторопности перевозчика

Около 150 человек уже 8 часов не могут вылететь в Стамбул из Краснодара

Турцию их должна была доставить авиакомпания «Пегасус». Вылет был назначен сегодня на 03.45 мск.

Оказалось, что перевозчик не обеспечил гарантийных документов по топливу и краснодарские компании отказали в заправке.

«Пока решался вопрос с документами, у экипажа закончилось рабочее время. По регламенту они должны отдохнуть. Вылет запланирован на 18.30 мск», — рассказал РИА Новости источник.

Всего на рейс зарегистрировались 180 человек, но 30 отказались от вылета из-за длительной задержки.