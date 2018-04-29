Помпео: США продолжат работать над сохранением единства стран Персидского залива 

ТАСС, 29 апреля. США продолжат свои усилия по разрешению дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом заявил в воскресенье в Эр-Рияде новый госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia.
По словам Помпео, в ходе встреч с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследными принцем, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом он подчеркнул «важность сохранения единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия — прим. ТАСС)».
Администрация президента США Дональда Трампа уже не раз заявляла, что намерена урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, вновь объединить государства Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану. Планировалось провести в мае в Вашингтоне или в загородной резиденции президента саммит с арабскими лидерами. 3 апреля представители администрации сообщили о решении отсрочить этот саммит до сентября.
За последние два месяца глава Белого дома провел встречи с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее «квартет» сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al-Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией.