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Афганские силовики ликвидировали более 450 боевиков
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Афганские силовики ликвидировали более 450 боевиков за неделю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Shah Marai
Армия, полиция и разведслужбы Афганистана в ходе спецопераций за неделю ликвидировали 466 террористов, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на МВД Афганистана.
Согласно заявлению министерства, за неделю было проведено 105 запланированных операций в 13 провинциях страны, среди уничтоженных боевиков есть крупные полевые командиры. Сообщается также, что службы безопасности также задержали 49 боевиков, 251 получил ранения.
В ходе спецопераций также было захвачено 20 единиц оружия, 90 взрывных устройств и другие боеприпасы.
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