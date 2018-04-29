Вооруженные силы Латвии заявили о российских военных кораблях вблизи границы страны

РИГА , 29 апреля. / ТАСС /. Два российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии . С таким утверждением в воскресенье выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в пяти морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали фрегат класса «Стерегущий» Вооруженных сил России", — сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

Как утверждается в сообщении, в восьми морских милях от территориальных вод Латвии также был замечен буксир класса «Горин» ВС РФ

По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.