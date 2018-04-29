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Вооруженные силы Латвии заявили о российских военных кораблях вблизи границы страны
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Вооруженные силы Латвии заявили о российских военных кораблях вблизи границы страны 

ТАСС 43 минуты назад
РИГА, 29 апреля. /ТАСС/. Два российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в воскресенье выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в пяти морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали фрегат класса «Стерегущий» Вооруженных сил России", — сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.
Как утверждается в сообщении, в восьми морских милях от территориальных вод Латвии также был замечен буксир класса «Горин» ВС РФ.
По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.
Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
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