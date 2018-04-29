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«Операция Согласие»: как Сталин хотел присоединить к СССР Турцию и Иран
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«Операция Согласие»: как Сталин хотел присоединить к СССР Турцию и Иран 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
25 августа 1941 года, в самый разгар немецкой оккупации СССР, советские и британские войска начали совместные военные действия в Иране под кодовым названием «Операция „Согласие“» (англ. Operation Countenance). По сути дела, военная акция была инициативой Иосифа Сталина, который очень опасался германофильских настроений шаха Реза Пехлеви, а также возможности допуска фашисткой Германии к иранской нефти. [С-BLOCK]
В результате операции произошла смена монархов, а немцы так и не получили контроль за стратегическим сырьем. Уже после Второй мировой войны Сталин попытался расширить советское влияние в этой стране. Советское руководство потребовало, чтобы Иран допустил СССР к разработке нефти в северной части этого государства. Фактически это стало главным условием вывода советских войск из Ирана. Соглашение было подписано иранским правительством в 1946 году. СССР вывел войска, однако меджлис (парламент) так и не ратифицировал договор.
В этот период Сталин рассматривал вариант оккупации части Ирана с возможным включением ее в состав среднеазиатских республик Советского Союза. Но в конечном счете, «великий кормчий» не пошел на этот шаг, чтобы окончательно не испортить отношения с Великобританией и США. [С-BLOCK]
Территориальные претензии к Турции Советский Союз предъявил в самом конце войны. Советское руководство планировало наказать это государство за сотрудничество с фашисткой Германией, присоединив к себе территории, когда-то принадлежавшие Российской империи.
Создание Турецкой Союзной Социалистической Республики даже не рассматривалось: оккупированные земли просто должны были распределить между Грузинской ССР и Армянской ССР. Однако планы СССР вызвали жесткий отпор у США и Великобритании, и советское руководство заявило о своем отказе от территориальных претензий в 1953 году, сразу же после смерти Сталина.
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