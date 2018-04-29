19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно

19 россиянок посадили в иракскую тюрьму

В Ираке суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщает телеканал Al Sumaria.

Их обвиняли в причастности к деятельности «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России).

17 апреля суд вынес такое же решение по делу еще трех иностранок. Среди них было двое россиянок. Четверых женщин суд приговорил к казни.

В иракских тюрьмах оказались сотни женщин с детьми. Это жены и вдовы боевиков из разных стран, среди них от 50 до 70 россиянок, которых обвиняют в терроризме и незаконном пересечении государственной границы.

5 апреля у здания посольства Ирака в Москве матери вывезенных мужьями в ИГ женщин и детей провели пикет. Они просили проявить снисхождение к их детям и внукам, заявляя, что многие из женщин были просто жертвами обстоятельств.