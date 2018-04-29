Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом

Эр-Рияд , 29 апреля / Синьхуа / — Новоназначенный госсекретарь США Майк Помпео в субботу вечером прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Американского дипломата в международном аэропорту имени короля Халида встретил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

"Саудовская Аравия играет важную роль в построении мирного и процветающего будущего в регионе. Крепкое американо-саудовское партнерство имеет решающее значение для этого", — написала в субботу в «Твиттере» официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт.

Напомним, что США и Саудовская Аравия сотрудничают в различных сферах, в том числе в торговле и экономике. Во многом их усилия сконцентрированы на борьбе с терроризмом и экстремизмом на Среднем Востоке и во всем мире. —0—