В Тегеране открылся банковский и деловой форум Ирана и Европы 

Тегеран, 28 апреля /Синьхуа/ — В Тегеране сегодня открылся 6-й банковский и деловой форум Ирана и Европы.
Данное мероприятие будет сосредоточено на деловых и банковских связях Ирана с европейскими государствами.
В число тем двухдневного форума также входят будущие перспективы торговых связей Ирана, ЕС и управление соответствием стандартам, а также комплексная основа управления рисками.
Стороны, помимо этого, обсудят вопросы, включающие борьбу с отмыванием денег, поддержание международных стандартов, аудиторские стандарты и инвестиционные возможности, а также возобновляемые энергоносители в Иране.
Предыдущие форумы проходили в Тегеране и германском Франкфурте-на-Майне. —0—