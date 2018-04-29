В Тегеране открылся банковский и деловой форум Ирана и Европы

Тегеран , 28 апреля / Синьхуа / — В Тегеране сегодня открылся 6-й банковский и деловой форум Ирана и Европы.

Данное мероприятие будет сосредоточено на деловых и банковских связях Ирана с европейскими государствами.

В число тем двухдневного форума также входят будущие перспективы торговых связей Ирана, ЕС и управление соответствием стандартам, а также комплексная основа управления рисками.

Стороны, помимо этого, обсудят вопросы, включающие борьбу с отмыванием денег, поддержание международных стандартов, аудиторские стандарты и инвестиционные возможности, а также возобновляемые энергоносители в Иране.