Ещё
В Тегеране открылся банковский и деловой форум Ирана и Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тегеране открылся банковский и деловой форум Ирана и Европы 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Тегеран, 28 апреля /Синьхуа/ — В Тегеране сегодня открылся 6-й банковский и деловой форум Ирана и Европы.
Данное мероприятие будет сосредоточено на деловых и банковских связях Ирана с европейскими государствами.
В число тем двухдневного форума также входят будущие перспективы торговых связей Ирана, ЕС и управление соответствием стандартам, а также комплексная основа управления рисками.
Стороны, помимо этого, обсудят вопросы, включающие борьбу с отмыванием денег, поддержание международных стандартов, аудиторские стандарты и инвестиционные возможности, а также возобновляемые энергоносители в Иране.
Предыдущие форумы проходили в Тегеране и германском Франкфурте-на-Майне. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
6 человек погибли в Дамаске в результате минометной атаки "Исламского государства" Талибы начали ежегодное наступление Верховный руководитель Ирана призвал мусульман противостоять американскому "запугиванию"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора226
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением85
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее287
Британия выгоняет россиян481
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение