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В Белом доме прокомментировали заявления Израиля о ядерной программе Ирана
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В Белом доме прокомментировали заявления Израиля о ядерной программе Ирана 

РИА Новости 30 апреля 2018
Фото: ТАСС
ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ О РАЗРАБОТКЕ ИРАНОМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ СОВПАДАЮТ С ТЕМ, ЧТО США ДАВНО ЗНАЛИ — БЕЛЫЙ ДОМ  РИА НОВОСТИ
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В Сирии жители освобожденного Восточного Каламуна встают в очередь в армию Израиль заранее уведомил США о заявлении про ядерную программу Ирана В МККК пока не видят риска "балканизации" Сирии
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