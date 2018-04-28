«Щит Евфрата» вернул беженцев в Сирию

Операция турецких вооруженных сил, носящая название «Щит Евфрата» создала условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться на свои земли. Она проводилась в 2016-2017 годах на территории Сирии

Мевлюта Чавушоглу. «Благодаря этой операции была зачищена значительная площадь от террористов, созданы условия для того, чтобы перемещенные сирийцы могли вернуться на свои земли. В этом контексте необходимо создавать условия для их возвращения, для обеспечения их гуманитарной помощью. Для нас всех важно найти политическое решение сирийского кризиса», — приводит ТАСС слова министра иностранных дел Турции

Он также отметил, что важно, чтобы сирийцы сами «могли реализовать эти договоренности и решения».