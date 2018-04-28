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Россия, Турция и Иран договорились о конкретных шагах по сирийскому урегулированию
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Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам

Россия, Турция и Иран договорились о конкретных шагах по сирийскому урегулированию 

Авторадио 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своими коллегами из этих стран. Встречи прошли сегодня в Москве, пишет ТАСС. Борьба с террористами в зонах деэскалации в Сирии будет бескомпромиссной, пообещал Сергей Лавров:
«В зонах деэскалации должен соблюдаться режим прекращения боевых действий. Естественно, за исключением террористических группировок, которые пытаются спрятаться в этих зонах и спекулировать на их статусе. Эта борьба с террористами будет абсолютно бескомпромиссной. И те отряды вооруженной оппозиции, которые являются патриотически настроенными, которые хотят мира в своей стране, должны немедленно, незамедлительно отмежеваться от террористов, изгнать террористов из этих зон деэскалации».
Кроме того, в середине мая в Астане состоится заседание рабочей группы по освобождению заложников в Сирии.
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