Россия, Турция и Иран договорились о конкретных шагах по сирийскому урегулированию

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своими коллегами из этих стран. Встречи прошли сегодня в Москве , пишет ТАСС . Борьба с террористами в зонах деэскалации в Сирии будет бескомпромиссной, пообещал Сергей Лавров:

«В зонах деэскалации должен соблюдаться режим прекращения боевых действий. Естественно, за исключением террористических группировок, которые пытаются спрятаться в этих зонах и спекулировать на их статусе. Эта борьба с террористами будет абсолютно бескомпромиссной. И те отряды вооруженной оппозиции, которые являются патриотически настроенными, которые хотят мира в своей стране, должны немедленно, незамедлительно отмежеваться от террористов, изгнать террористов из этих зон деэскалации».