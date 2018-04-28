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Сеул взбешён проникновением Китая
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Сеул взбешён проникновением Китая 

News.ru 38 минут назад
Минобороны Кореи выразило решительный протест после вторжения китайского военного самолёта в опознавательную зону южнокорейских ПВО.
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