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Глава МИД Ирана рассказал о провокациях США в Сирии
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Глава МИД Ирана рассказал о провокациях США в Сирии 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал деструктивной роль США в Сирии, указав на то, что американская сторона пытается устроить разногласия между различными этническими группами, передает РИА "Новости".
"Роль, которую играют США в Сирии, это деструктивная роль. Как мы видели за последние месяцы, это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок… Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли и должен за это ответить, то это правительство США", — заявил Зариф.
Это заявление он сделал по итогам трехсторонних переговоров с российскими и турецкими коллегами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов.
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