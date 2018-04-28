Глава МИД Ирана рассказал о провокациях США в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал деструктивной роль США Сирии , указав на то, что американская сторона пытается устроить разногласия между различными этническими группами, передает РИА "Новости"

"Роль, которую играют США в Сирии, это деструктивная роль. Как мы видели за последние месяцы, это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок… Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли и должен за это ответить, то это правительство США", — заявил Зариф.

Это заявление он сделал по итогам трехсторонних переговоров с российскими и турецкими коллегами.