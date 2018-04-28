В следующем потоке мигрантов в ЕС будет множество террористов, пишут СМИ

Выдавленные из Сирии боевики собирают силы для организации массового проникновения на территорию государств — членов ЕС под видом обычных беженцев из новых проблемных регионов Ближнего Востока, сообщает The Guardian

«Возможно, уже в ближайшее время Европе придётся столкнуться с удручающей картиной, — заявил изданию глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. — Она будет наподобие той, что имела место несколько лет назад, с той лишь разницей, что экстремистские группировки будут активнее внедряться в ряды мигрантов, а проверить, кто есть кто, иногда просто не представляется возможным».

Чиновник сообщил, что, по его сведениям, остатки экстремистских группировок сейчас активно примыкают к запрещённым в России террористическим организациям « Боко Харам » и «Аль-Каида» . В первую очередь они хотят «залечить раны», поучаствовать в разделе новых ресурсов, а затем продолжить проникновение в тыл европейских государств в целях организации массовой дестабилизации, а для этого больше всего подходит новый расширенных поток мигрантов.

По мнению Бизли, необходимо понимать, что сила террористов в максимально упрощённой тактике привлечения новых боевиков. Она базируется в первую очередь на эксплуатации жизненно важных потребностей человека.

«Людям просто обещают еду, — говорит он. — Международное сообщество, особенно европейцы, на начальной стадии войны в Сирии усвоили урок, что, если не обеспечить продовольственную безопасность, последствия будут непредвиденными».

Бизли убеждён, что пора уже отвлечься от сирийского кризиса, который в большей степени перестал означать борьбу с террором, а перешёл почти окончательно в политическую плоскость.

«Если вы, европейцы, считаете, что у вас была проблема со страной в 20 млн человек, такой как Сирия, в связи с миграцией из-за дестабилизации и конфликта, — говорит он, — подождите, пока куда более крупный африканский Сахель с 500 млн человек не станет ещё более нестабильным. Именно тут европейскому и международному сообществу необходимо очнуться».